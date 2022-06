A Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o grupo Coalizão Brasileira de cidades inclusivas e sustentáveis, conferiu ao município de Barra do Piraí o selo de combate ao racismo e promoção de igualdade racial. A comenda serve como uma certificação para que a administração municipal consiga recursos e fundos contra o racismo nas esferas maiores. A distinção foi conferida à Assessoria de Igualdade e Promoção Racial (Assepir), da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, bem como a outros 24 municípios do estado do Rio de Janeiro.

O convênio inédito foi assinado no dia 20 de junho e serviu para criação da Rede de Cidades Antirracistas. O objetivo é atuar como instrumentos de governança territorial, visando potencializar o desenvolvimento regional a partir da política de igualdade racial. Além do Rio e de Barra do Piraí, participam da rede os municípios fluminenses de Niterói, Campos dos Goytacazes, Quissamã, Magé, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Queimados, Arraial do Cabo, São Gonçalo, Petrópolis, Nilópolis, Japeri, Três Rios, Quatis, Itaguaí, Barra Mansa, São João da Barra, Macaé, Paraty, Cabo Frio, Paty do Alferes e, ainda, Salvador (BA), aos quais caberá a execução do convênio em seus territórios.

De acordo com o assessor de Promoção e Igualdade Racial da Prefeitura de Barra do Piraí, Mauro Arêdes, o selo serve como promoção de atividades de apoio à cultura, lazer, educação, ciência, esporte, patrimônio cultural e ambiental. Com o aporte e a adesão do município barrense, segundo Arêdes, será possível implementar ações na área da saúde e segurança pública nos municípios signatários.

“Foi um entendimento do movimento. E Barra do Piraí, que não fazia parte de nada há um ano, nesse segmento, hoje estamos cadastrados no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Sinapir, bem como conseguimos recriar o Conselho, fizemos o Fundo de Promoção Igualdade Racial e assinamos um termo com o estado de cursos e capacitação. O Governo Federal nos proporcionou uma boa infraestrutura. Agora, após a primeira parte, já estamos fazendo parcerias com as instituições e empresas barrenses. Isso tudo em um ano de trabalho”, aponta Arêdes, lembrando que, assim, Barra do Piraí possui cadeira no Rio+30, evento de sustentabilidade, a ser realizado em outubro.

O movimento foi organizado em quatro diretrizes: governança integrada e desenvolvimento territorial; educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação; combate às desigualdades étnico-raciais e ao preconceito; e patrimônio cultural e direito à cidade.O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, aponta que, com tal organização e desenvolvimento integrado, será possível evitar ou ser mais eficaz contra as ações do racismo.

“O selo permite a Barra do Piraí angariar mais recursos, e, com isso, se transformar em referência na luta contra o racismo. A promoção da igualdade se faz necessária nestes momentos tão complicados. E, somente projetos e ações, podem ser essenciais no combate à desigualdade e na punição aos crimes desta natureza. Estaremos em consonância para que a equidade seja implementada para todas as classes, raças e crenças”, aponta o prefeito.

Foto ilustrativa