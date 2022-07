Cumprindo agenda na região Sul Fluminense, o deputado federal Júlio Lopes (PP) esteve nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda nesta quinta-feira (dia 30), para uma reunião com lideranças regionais e empresários, com o objetivo de prestar contas do trabalho realizado pela população fluminense em Brasília.

Em Barra Mansa, o deputado se encontrou com o vereador Daniel Maciel, com o ex-deputado estadual Ronaldo Anquieta , além de representantes da comunidade, onde foram discutidas propostas para o interior. Já em Volta Redonda, junto ao ex-vereador Maurício Pessoa, o encontro reuniu empresários e líderes comunitários no auditório da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e AgroPastoril).

Para Júlio Lopes, o Sul Fluminense possui um papel de destaque no desenvolvimento econômico do estado e é importante seguir trabalhando para ampliar esse cenário, principalmente para fortalecer o polo industrial e metal-mecânico.

“Tivemos reuniões muito produtivas no Sul Fluminense, ouvindo os empresários e a população, caminho essencial para a construção de ideias. É uma região importantíssima para o estado, com uma área industrial muito forte, sobretudo pela produção do aço. Eu não aceito que um país autosuficiente em petróleo como o nosso, que produz 3,850 bilhões de barris/dia, não possa ter uma política pública de preço interno, para oferecer mais competitividade as empresas que tanto dependem da mobilidade para gerar negócios e consequentemente, mais empregos. Vamos seguir lutando na Câmara para que essa correção seja feita o quanto antes”, explicou Júlio Lopes.

Ainda durante o encontro, o parlamentar debateu projetos já implementados e que buscam a desburocratização e simplificação dos serviços para a população. Dentre eles a lei 13.484-17 que possibilita o cidadão fluminense emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no cartório mais próximo da sua casa, e ainda a lei que autoriza a transferência de propriedade de veículos de forma digital, através do aplicativo Digital.gov.br

“Desburocratizar a vida do cidadão é um compromisso que assumi desde que entrei para a vida pública. Simplificar ações cotidianas é facilitar a vida das pessoas e gerar qualidade de vida. Estamos alcançando resultados expressivos nesta direção e hoje já somos o 4º país em serviços digitais no mundo”, destacou Júlio Lopes, que também é o autor da lei que implantará, a partir de agosto, a Nova Carteira de Identidade Nacional, que irá unificar o documento emitido pelos estados, tornando o modelo nacional.

Foto: Divulgação