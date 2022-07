A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER), recebeu o veículo adaptado para a esterilização gratuita de animais, o Castramóvel. A aquisição do veículo foi possível graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Dr. Luiz Antônio Corrêa, no valor de R$ 175.466,00. Com o castramóvel será possível reforçar o serviço que já é ofertado pela secretaria.

De acordo com o secretário da pasta, Fábio Nogueira, os insumos serão adquiridos, a estratégia do serviço elaborada e divulgada em breve à população. “A castração é um procedimento cirúrgico seguro, colabora para evitar diversas doenças em cães e gatos, além de contribuir para o controle de natalidade e diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas”, disse.

Na cidade o serviço já é oferecido pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural e por meio do Programa RJPet do Governo do Estado, que segue com os procedimentos gratuitos e a previsão de castrar 100 mil animais em todo o estado até o fim deste ano.

O Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, comemorou a conquista. “O veículo adaptado para esterilização de animais percorrerá a cidade oferecendo castração de cães e gatos gratuitamente, o que é de suma importância para a saúde animal e diminuição do abandono. Imensamente grato ao deputado federal Luiz Antônio Corrêa, por mais esta conquista para Pinheiral”, disse.

