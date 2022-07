Nove Unidades Básicas de Saúde da Família (USF) de Barra Mansa foram selecionadas para receber o incentivo federal de custeio voltado à implementação de atividades físicas nos locais. O resultado do credenciamento do município junto ao Ministério da Saúde ocorreu no fim do mês de junho, por meio da portaria GM/MS n° 2.103/2022. As unidades contempladas com o incentivo são dos bairros Santa Maria II, Goiabal, Mangueira, Paraíso de Baixo, Nova Esperança, Siderlândia, Vila Independência, Santa Rita de Fátima e São Pedro.

Dez dos doze municípios do Médio Paraíba foram escolhidos para o repasse do incentivo financeiro, sendo que Barra Mansa atingiu o maior número de unidades credenciadas.

Segundo o secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, a iniciativa possibilitará a melhoria com o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, mediante a inserção de atividade física na rotina desses cidadãos. “Nossa expectativa é contratar esses profissionais o mais breve possível para agilizar as ações previstas no programa”.

O IAF (Incentivo Financeiro de Atividade Física) visa, como o próprio nome diz, a implementação de ações de atividade física nas unidades de saúde, através da contratação de profissionais de educação física, bem como a aquisição de materiais de consumo e a qualificação de ambientes relacionados à atividade física.

Foto: divulgação