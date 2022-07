Há quem garanta já ter me visto por aí falando que a Anitta é símbolo da decadência cultural brasileira. Pura conversa da oposição. Quero que Bolsonaro pague pelos seus crimes se algum dia eu disse que essa maravilhosa e poliglota artista seria a marca da baixaria do mundo artístico nacional. Viram que a moça está até no Guinness? Quem sou eu para avaliar seu talento?

Eu tenho orgulho dela. Que se dane “Vai, malandra”, me interessa é a coça moral que ela está dando nesses tais neosertanejos (pelo menos em um). Falo dessa molecada trilionária que canta de noite e de manhã mete a mão no caixa da prefeitura. Tenho pavor dessa gente, capaz de implicar com uma inocente tatuagem no orifício alheio, enquanto bajulam um amontoado de cafajestes. Eca!

Anitta, não. Esta é um mulherão. Quero me esquecer que ela um dia confundiu a bandeira da Espanha com a de Portugal ou que tenha garantido que a vaca só dá leite quando está grávida. Ora, ela é cantora, não é professora de geografia nem pecuarista. Tem todo meu perdão.

Agora, com sua multidão de seguidores, super, mega, ultrafiéis, ela promete combater o homem que joga sangue na nossa terra. Não, ela não assinou nenhum manifesto cheio de vírgulas acadêmicas, deixa isso com a Chauí e seus compadres. A minha musa prometeu botar seu exército na rua. E ela é a general. Ameaçou até virar mártir se um doente criminoso atentar contra sua vida e da sua família. É arretada essa menina.

A missão dela tem seus espinhos. Ela garantiu fazer bombar o nome de um cara que também não me desce bem. Mas ele está do lado de cá, junto com a Anitta, contra o coiso. Então tá valendo. A moral da menina no Tiktok pode ajudar a acabar com esse fascismo que nos atormenta. Eu que vou ser contra?

No fim, estamos todos no mesmo barco, remando contra a maré da barbárie que nos meteram. Nessas horas, precisamos amolecer o coração, anistiar a culpa terrível que assola a biografia dos nossos desafetos. Questão de pragmatismo.

São tempos horríveis que vivemos e tudo pode mesmo acontecer. E também tudo vale a pena. Claro, quando a causa é nobre. E é com o coração aberto que declaro: Lula e Anitta, estão perdoados.