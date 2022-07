Encruzilhada I

O meio político sabe da relação de proximidade entre o prefeito Neto e Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados. O político volta-redondense, porém, está no meio de uma encruzilhada. Isso porque, César Maia (PSDB), pai de Rodrigo, deve ser confirmado neste sábado como pré-candidato a vice-governador na chapa de Marcelo Freixo (PSB).

Encruzilhada II

Neto já garantiu apoio à reeleição do governador Cláudio Castro (PL), a quem vive agradecendo pela parceria com o município.

Encruzilhada III

O chefe do Palácio 17 de Julho também tem outra questão a ser resolvida: Eduardo Paes, que abriu as portas do PSD para receber Munir Francisco e Deley, está acertando o nome de Felipe Santa Cruz como vice de Rodrigo Neves (PDT).

Audiência I

Aconteceu na quarta-feira (dia 13) a audiência de instrução dos três acusados de participação na morte de Francisco Carlos Sciotta da Silva Junior, 34 anos, assassinado a tiros no dia 8 de dezembro de 2020, no Parque das Garças. O processo corre na 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. A ex-companheira da vítima foi denunciada como “mentora intelectual” do crime. Ela responde em liberdade.

Audiência II

No curso da investigação da Polícia Civil, foi descoberto que Francisco Carlos, que trabalhava com conserto de máquinas de lavar roupas, havia sido atraído para uma emboscada por dois elementos, sendo um deles atual companheiro de sua ex-mulher. No local, ele foi morto com vários tiros. Como algumas testemunhas convocadas não compareceram, uma nova audiência deve ser marcada pela Justiça.

13º

O final de mês será mais tranquilo financeiramente para os servidores da prefeitura de Volta Redonda. O governo municipal paga nesta sexta-feira (dia 15) a metade do 13º salário. Ao todo, 11.617 funcionários receberão a primeira parte do salário extra, com investimento de aproximadamente R$ 14 milhões por parte do Poder Público.

Salário

O Palácio 17 de Julho também anunciou para o próximo dia 29 o pagamento do salário referente ao mês de julho.

PCO I

Por unanimidade, o Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) julgou, na sessão virtual encerrada no último dia 8, como não prestadas, as contas do exercício financeiro de 2019 do diretório estadual do Partido da Causa Operária (PCO). A agremiação deixou de apresentar a prestação de contas no prazo legal e as intimações enviadas para os endereços registrados no sistema SGIP retornaram com informação de endereço incompleto. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

PCO II

De acordo com o voto da relatora do processo, desembargadora eleitoral Kátia Junqueira, cabe ao partido manter os dados atualizados no sistema. O relatório do setor técnico do Tribunal atestou a impossibilidade de análise da “movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem de recursos”. Com a decisão, os repasses do Fundo Partidário ao diretório estadual do PCO ficam suspensos até que a situação seja regularizada.

PCO III

Vale lembrar que nas eleições municipais de 2020 o PCO ensaiou lançar candidatura à prefeitura de Volta Redonda, mas o registro de Luiz Eugênio Honorato acabou indeferido pela Justiça Eleitoral, também por problemas administrativos.

CadÚnico

O governo federal prorrogou o prazo para atualização do CadÚnico (Cadastro Único), requisito básico para acesso ao Auxílio Brasil, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e à Tarifa Social de Energia Elétrica. A “revisão cadastral”, que terminaria nesta sexta-feira (dia 15), foi estendida até 14 de outubro. Neste caso, a convocação vale para os beneficiários que estão há mais de dois anos sem revisar os dados.