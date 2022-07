O Estado do Rio de Janeiro chegou a 85 casos confirmados da Varíola dos Macacos. Os dados foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio na quarta-feira (dia 20). Segundo a pasta, dos 85 casos, 83 foram registrados na Região Metropolitana, um na Região dos Lagos e um no Noroeste Fluminense. Há, ainda, outros 26 casos suspeitos em investigação.

De acordo com Ministério da Saúde, o Brasil tem 449 casos confirmados da doença. Além do Rio de Janeiro, há registros em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A nível mundial, a OMS prevê que, ao menos, 58 países já tenham diagnosticado casos da Varíola dos Macacos.

Os sintomas incluem dores de cabeça e musculares, febre, cansaço, além de bolhas no rosto, mãos, pés, olhos, boca ou genitais.

Cabe informar que, no Rio, tanto os casos confirmados como suspeitos são monitorados diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde e por equipes de Vigilância em Saúde dos municípios.