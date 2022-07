Já está disponível o acesso às Atas de Convenções Partidárias de 2022. A ata é o registro feito pelos partidos políticos no qual consta formalmente tudo o que for decidido na convenção da legenda. Até o momento já foram incluídos 13 documentos de siglas do estado do Rio de Janeiro na página.

Do Sul Fluminense, 12 candidaturas a deputado estadual e oito para deputado federal estão formalizadas. Entre os nomes confirmados para concorrer nas eleições de 2 de outubro estão veteranos – como Jorge de Oliveira, o Zoinho, e Luiz Antonio Corrêa (ex-prefeito de Valença) – e novatos – como Tande Vieira (ex-secretário de Saúde de Resende) e o professor e engenheiro Leonardo Vidal.

Nos próximos dias, pelo menos mais 14 candidaturas de políticos com redutos eleitorais na região serão oficializadas em convenções. O calendário eleitoral de 2022 define o dia 15 de agosto como a data-limite para que partidos políticos, federações e coligações solicitem o registro de candidatas e candidatos aos cargos de presidente da República, governador e senador, bem como às vagas de deputados federais, estaduais e distritais.

Legislação

O processo de registro de candidatura é normatizado pela Resolução 23.609/2019 do TSE e se inicia já a partir da marcação da data da convenção partidária que definirá os indicados pelo partido para concorrer na eleição. Segundo a norma, elas poderão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, de modo presencial, virtual ou híbrido.

Qualquer candidato, partido político, federação, coligação ou o Ministério Público pode impugnar o pedido de registro de candidatura em petição fundamentada. Constatada qualquer falha, omissão ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, a sigla, a federação, a coligação ou o candidato será intimado para que a situação seja resolvida no prazo de três dias.

Encerrada a data-limite para impugnação ou, se for o caso, para contestação, a Secretaria Judiciária enviará as informações necessárias para que o relator do processo aprecie o pedido de registro.

De acordo com o calendário eleitoral, 12 de setembro, 20 dias antes da data do primeiro turno, é o prazo final para que todos os pedidos de registro de candidatura – e eventuais recursos decorrentes do processo – tenham sido devidamente processados, analisados e julgados pelos tribunais eleitorais competentes.

Confira os nomes de candidatos e candidatas aprovados em convenções:

Deputado Estadual:

André Corrêa (PP)

Célia Jordão (PL)

Dayse Penna (Novo)

Gustavo Tutuca (PP)

Jari Oliveira (PSD)

Luiz Antonio da Silva (PDT)

Munir Francisco (PSD)

Noel de Carvalho (Solidariedade)

Renan Cury (Solidariedade)

Tande Vieira (PROS)

Zoinho (PROS)

Nelson Gonçalves (PSD)

Deputado Federal:

Ademir Melo (Podemos)

Deley (PSD)

Fátima Lima (PSD)

Hermiton Moura (PL)

Leonardo Vidal (Novo)

Luiz Antônio Corrêa

Raone Ferreira (PSB)

Leo da Joalheria Regina (Podemos)

Pré-candidatos (as) que

aguardam convenções:

Deputado Estadual:

Alan Cunha (PR)

Alexandre Habibe (PT)

Betinho Albertassi (União Brasil)

Marcelo Cabeleireiro (Democrata Cristão)

Maurício Batista (União Brasil)

Guto Nader (União Brasil)

Deputado Federal:

Baltazar (União Brasil)

Delegado Antônio Furtado (União Brasil)

Geraldinho do Gelo (União Brasil)

Jorginho Fuede (PSDB)

Neném (União Brasil)

Samuca Silva (União Brasil)

Sidney Dinho (Patriota)

Jorge Mario Esteves