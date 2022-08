As próximas semanas serão de campanha contra os maus-tratos aos animais em Vassouras. A ação, iniciada esta semana, segue até o dia 24 de agosto, com panfletagem e orientação em bairros da cidade, seguida de ciclo de palestras em escolas da rede municipal. O encerramento da campanha será dia 4 de setembro, quando haverá um dia festivo para os pets com a 1a Cãominhada de Vassouras, na Broadway, à partir das 09h.

O objetivo da campanha é orientar os tutores sobre o que pode ser considerado maus-tratos aos animais, além das sanções previstas em lei, no caso de constatação de algum crime. Além da campanha nos bairros haverá a realização do Dia P, em 13 de agosto, com diversas atividades destinadas aos cuidados dos animais, como: palestras, adoção consciente, cuidados para os animais, cadastro para Castração, dentre outros, na Praça Barão de Campo Belo.

MAUS-TRATOS:

Durante a abordagem aos tutores, as equipes vão explicar que abandonar, agredir, mutilar, envenenar, manter os animais em locais pequenos, sem possibilidade de circulação e sem higiene, sem alimentos ou água, além de negar assistência veterinária, entre outros, são algumas ações consideradas crimes e sujeitas a punição por lei.

Confira a programação:

De 01/08 a 12/08 – Panfletagem e orientação nos Bairros: Carvalheira; Madruga; Barreiro; Residência; II Residência; Grecco; Antiga Linha.

De 15/08 a 24/08 – Panfletagem e orientação nos Bairros: Mancusi; Bacia de Pedra/Demétrio Ribeiro; Ipiranga; Barão de Vassouras; Centro; Massambará e Andrade Pinto.

Palestras nos dias 24, 26 e 30 de agosto:

EM Thiago Costa;

EM Magaly Sayão;

EM Prefeito Severino A Dias;

EM Giovani Napoli;

Dia 04 de setembro –

Encerramento com a 1ª Cãominhada de Vassouras:

O objetivo dessa caminhada é socializar os animais, conscientizar os tutores e ajudar grupos de proteção animal. Sugestão: a doação de 1 kg de ração animal (cão ou gato) para serem revertidos aos animais de rua.

No decorrer da manhã haverão várias atrações: Stands com animais para adoção; cadastro para castração gratuita; stands pets; expositores diversos; concurso de fantasias pets; brinquedos para as crianças, música e muita alegria!

Regras aos participantes:

O cão deve ser totalmente sociável; Os tutores devem levar saquinhos para recolhimento das fezes; Os tutores devem levar água para a hidratação do seu animal; Os animais devem estar com as vacinas em dia.

Foto: divulgação