A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no sábado (dia 27), um homem de 30 anos com mandado de prisão aberto por tráfico de drogas. A abordagem aconteceu no quilômetro 227 da Dutra, no posto PRF de Caiçara, em Piraí.

O homem conduzia o veículo Honda Civic, com placas de Japeri, no Rio de Janeiro, e, ao consultar o sistema, foi contatado o mandado expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 30/05/2018, com validade até 30/12/2037.

Os agentes deram voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí para os procedimentos cabíveis e registro do cumprimento do Mandado de Prisão.

Foto: PRF