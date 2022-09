Na terça-feira (dia 30), a Construtora Polo promoveu a 3ª edição do “Encontro com Investidores” na Câmara de Dirigentes Logistas de Barra Mansa (CDL-BM). No evento, foi apresentado o Polo Next 2, o mais novo empreendimento de sucesso, que em 10 dias após a convenção de lançamento vendeu 95% das unidades. Na ocasião, o público, composto por empresários e autoridades de todo o Sul Fluminense, conheceu o Polo Granlife, o mais novo investimento da construtora em Barra Mansa.

A novidade terá um investimento de R$ 20 milhões e a previsão média da geração de empregos na cidade é de 202 pessoas. Fortalecendo a economia da região com novos parceiros e fornecedores. “O Polo Granlife será o primeiro empreendimento híbrido da Construtora Polo, tendo no seu total 75 studios, 36 apartamentos de dois quartos, dois lofts, duas lojas e 85 vagas de garagem”, explicou o empresário Carlos Magno Ávila, sócio da construtora.

A empresa está há mais de 21 anos atuando no mercado da construção civil, com alto índice de aprovação pelos clientes e possui as principais certificações do setor. São elas: ISO9001 e PBQP-H. O Polo Granlife será o primeiro empreendimento da construtora lançado na cidade, com isso “buscamos conquistar a confiança dos principais investidores da cidade, aumentar nossa área de atuação e levar para Barra Mansa o mesmo padrão de qualidade dos lançamentos Polo de Volta Redonda”, afirmou Carlos Magno.

Polo Granlife

Com uma localização estratégica, o Polo Granlife será lançado no Centro de Barra Mansa, próximo ao Centro Universitário de Barra Mansa – UBM e a Rua Dr. Mário Ramos. O projeto conta com uma estrutura completa, com espaços comuns compartilhados, a fim de reinventar a vida dos moradores, “gerando mais tempo para o que realmente importa”.

Os espaços são: coworking, lavanderia, academia, pet care, bicicletário e uma ampla área de lazer. As unidades studios e os apartamentos de 2 quartos contarão com opções garden e também opções com varanda. Todas as unidades studios são espaços inteligentes, planejados para estudantes ou profissionais que passam boa parte do seu dia fora de casa e querem um local prático, organizado e limpo.

A Polo foi a primeira construtora a trazer o conceito dos studios para a região, o Polo Next e o Polo Next 2 alcançaram um grande sucesso em vendas logo na semana de lançamento. Com o lançamento do Granlife a Polo espera entregar praticidade, modernidade e confiança para o setor imobiliário de Barra Mansa. Assim, o Futuro da Rentabilidade Imobiliária chega a Barra Mansa.

Polo Next 2

O mais novo projeto no Aterrado, em Volta Redonda, garante modernidade voltada para pessoas que buscam um investimento rentável no local mais valorizado da cidade. O conceito prático e moderno faz do Polo Next 2 o empreendimento ideal para pessoas com rotinas aceleradas que dependem de um local com áreas compartilhadas que auxiliam nas atividades diárias.

“Se você está pensando em comprar seu próprio imóvel ou investir no setor imobiliário, precisa ficar de olho nessa tendência. Os studios vieram para ficar. Esse tipo de empreendimento é um dos mais procurados em grandes cidades. Os studios são ótimas oportunidades em custo-benefício. Possuem valores mais atrativos, e alto potencial de rentabilidade se o negócio for locação”, garante o sócio da Polo.

Durante a apresentação dos empreendimentos, os organizadores ainda sinalizaram a constante procura e a possibilidade da cobrança de aluguéis com valor acima da média percentual praticada pelo mercado em geral. Segundo a construtora, as áreas comuns do Polo Next 2 são espaços eficientes que funcionam como extensões dos studios, garantindo economia compartilhada para seus usuários. “Tornando, assim, a vida mais fácil, mais rápida e mais eficiente”.

Entre as áreas comuns há: coworking, academia, lavanderia, pet care, área gourmet, bicicletário e solarium. “Hoje em dia, o público de studios busca passar menos tempo no trânsito e morar em bairros consolidados, mais perto do trabalho ou de transporte público”. O Polo Next 2 possui uma excelente localização, bem no centro do Aterrado, o bairro mais estratégico de Volta Redonda. “Além de uma boa infraestrutura de lazer e serviços, o ponto forte do bairro é a mobilidade urbana, próximo de linhas de ônibus e vias de acesso importantes”, considerou Ávila.