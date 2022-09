O ex-prefeito de Volta Redonda e candidato a deputado federal, Samuca Silva, receberá em Volta Redonda, no sábado (dia 3), a partir das 14 horas, a candidata ao senado, Clarissa, o

candidato a deputado estadual, Pedro Brazão, e o presidente estadual do União Brasil, prefeito Waguinho, de Belford Roxo. O encontro marca o início oficial da campanha eleitoral.

Em quinze dias, Samuca percorreu diversos bairros de Volta Redonda, além de caminhar em cidades vizinhas. “Eu fico muito feliz de ver a forma como as pessoas têm me recebido. Palavras de apoio e de incentivo e também muitos pedidos. Tenho ouvido as demandas e os anseios da população e como deputado federal tenho certeza que conseguirei mais recursos para a nossa região. É necessário um deputado presente e foi para isso que eu me candidatei”, disse.

Clarissa e Pedro Brazão vêm a Volta Redonda, também, para reforçar o apoio ao trabalho de Samuca Silva nesta campanha. Acompanhando as redes sociais e o trabalho de Samuca como prefeito, Clarissa reforçou o papel importante do ex-prefeito da Cidade do Aço.

“Estamos atentos ao potencial crescimento da região e esse encontro do partido em Volta Redonda vem reforçar todo o apoio que o União Brasil está dando ao Samuca para ser o deputado federal que o Sul Fluminense precisa. Ele tem muito a contribuir como deputado federal”, destacou Clarissa.

Samuca Silva comentou o sucesso do ônibus elétrico, implantado por ele em Volta Redonda. O projeto faz parte das propostas dele para, se eleito, buscar recursos do governo federal para implantá-lo em todas as cidades do sul fluminense.

Apoio

Samuca tem destacado que, mesmo na oposição ao atual prefeito de Volta Redonda, como deputado federal irá trabalhar bastante para trazer recursos para a prefeitura.

“Tenho posições contrárias à forma de governar do atual prefeito, mas não sou oposição aos cidadãos de Volta Redonda. Por isso mesmo vou trabalhar para conquistar recursos que permitam melhorar a qualidade de vida das pessoas, e vou fiscalizar à risca a aplicação desses recursos”, disse Samuca.

O candidato a deputado federal pelo União Brasil, também disse que vai trabalhar em comunhão com todos os demais prefeitos do Sul Fluminense, em busca de investimentos, que atendam às necessidades particulares de cada município.

“Estou firmando um compromisso regional, com todas as cidades. Nossa região precisa ter um representante local em Brasília, alguém que conheça a história da região e as suas necessidades. Independente de quem seja o prefeito, quero ajudar todas as prefeituras”, finalizou Samuca.