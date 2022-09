Morreu na tarde deste domingo (dia 11), em Barra Mansa, o jornalista, empresário e fundador do jornal A Voz da Cidade, João Batista Pançardes. Aos 77 anos, João Pançardes estava internado desde o dia 6 de agosto, no Hospital Santa Maria, e faleceu devido a problemas respiratórios. A notícia foi comunicada oficialmente pelo jornal.

Segundo o comunicado, o velório acontece a partir das 21 horas no Clube Municipal, em Barra Mansa, e o enterro será nesta segunda-feira (dia 12), no Cemitério Municipal.

“João Batista era, não apenas um empresário determinado e apaixonado pelo o que fazia, como também era um grande pai, marido e amigo. Ele deixou esposa, Maria Pançardes, dois filhos, Luciano e Valéria, cinco netos – Larissa, João Cláudio, Daniela, Isabela e Davi – e dois bisnetos, Conrado e Helena”, diz a nota divulgada pelo jornal A Voz da Cidade.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, também divulgou nota de pesar em suas redes sociais. “Acabo de receber a triste notícia do falecimento do querido amigo João Pançardes. Jornalista e empresário, fundou vários jornais e revistas, dentre eles o jornal A Voz da Cidade, um dos jornais com maior circulação no Estado do Rio. Uma das figuras históricas da cidade, deixa entristecidos seus amigos, sua família, mas a todos deixa a certeza de ter tido uma vida bem vivida! Suas histórias ficarão na memória de todos que tiveram o privilégio do seu convívio. Que seja recebido em festa no céu!”.

O governador Cláudio Castro também lamentou a morte do fundador de um dos primeiros diários do estado. “A imprensa nacional perde um de seus principais representantes. Em 2020, João entrou para a história, tendo seu nome consagrado entre os 50 mais influentes comunicadores do mundo, ao levar seu jornal à marca de mais de 15 mil edições publicadas ao longo de 50 anos. Meus sentimentos à família e amigos”.

