Com o compromisso de seguir trabalhando pelo Estado do Rio de Janeiro, a Coligação Rio Unido e Mais Forte anuncia o deputado estadual Thiago Pampolha como candidato a vice na chapa de Cláudio Castro.

Thiago Pampolha está em seu terceiro mandato como deputado e foi autor de leis em prol do meio ambiente, educação, geração de emprego, acessibilidade, cultura e esporte. No Governo do Rio de Janeiro, ocupou os cargos de secretário de Esporte, em 2017, e do Ambiente e Sustentabilidade, em 2020.

A coligação agradece o trabalho de Washington Reis, que contribuiu para a campanha de Cláudio Castro com sua experiência de mais de 20 anos de vida pública.

Foto: divulgação