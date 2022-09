Um rapaz de 29 anos foi preso no domingo (dia 18) após ser acusado de violência doméstica pela companheira, de 33 anos, em Volta Redonda. O fato ocorreu em um condomínio residencial na Rodovia do Contorno, para onde os agentes da Polícia Militar se dirigiram para verificar a denúncia de agressão feita pela vítima.

De acordo com a ocorrência, chegando ao local, os policiais foram recebidos pelo suspeito que, de imediato, informou que o casal teve uma briga, mas que ‘tudo já estaria resolvido’. No entanto, os PMs notaram que a vítima aparentava estar assustada e coagida e, então, solicitaram conversar com a mulher a sós. Aos agentes, a mulher admitiu as agressões. Disse também que o companheiro já a havia agredido três dias antes e que ela realizou registro na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) solicitando medida protetiva, mas que o pedido, até então, não havia sido deferido pela autoridade judiciária.

O casal foi levado para DEAM e o agressor foi autuado pelos crimes de lesão corporal e injúria com base na Lei Maria da Penha, permanecendo preso. Um exame de corpo de delito confirmou as agressões.