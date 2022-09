Entre os dias 20 e 22 de setembro, na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), será realizado o Exercício Geral de Resposta Integrada à Emergência e Segurança Física, supervisionado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, órgão central do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron). As atividades são orientadas pelo Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear no Município de Resende (Copren/RES), composto pela INB e 17 instituições externas.

No dia 21, de 9h às 16h, será criado um cenário para um possível acidente nas instalações da FCN, entre outros acontecimentos, que incluirão transporte de vítima por helicóptero para o Hospital de Resende, com suporte do Exército do Brasil. Devido à pandemia, há quatro anos o Exercício Geral de Resposta Integrada à Emergência e Segurança Física não era realizado. Somente exercícios parciais foram promovidos durante esse intervalo.

Entre os principais objetivos do evento está a possibilidade dos órgãos e entidades participantes avaliarem seu sistema de pronta-resposta durante uma situação de emergência na fábrica; demonstração de conhecimento sobre procedimentos de troca de informações entre as instituições envolvidas na resposta à situação de emergência; capacidade de coordenação entre a FCN e os órgãos envolvidos na Força de Resposta Externa, durante ações de emergência; entre outros.

São membros do Copren/RES: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), Indústrias Nucleares do Brasil (INB), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ministério da Defesa (MD), Marinha do Brasil (MB), Exército Brasileiro (EB), Força Aérea Brasileira (FAB), Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (DGDEC/RJ), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Diretoria Geral de Defesa Civil de Resende (DGDC/RES) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Foto: Divulgação