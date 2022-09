O projeto Saúde em Dia – com a realização da Feira da Saúde e os serviços ofertados pela Unidade Móvel de Saúde – ganhou a adesão da população nestes três primeiros dias de evento, que seguirá até 5 de outubro. Pacientes com agendamento para exames de imagens comemoram a iniciativa, que visa ofertar três mil exames zerando a fila de espera por esse procedimento.

Uma delas foi a moradora de Itakamosi, Solange Aparecida de Faria, de 46 anos, que fez ecocardiograma na Unidade Móvel de Saúde. Ela elogiou o atendimento e a praticidade para a realização do exame, além do pouco tempo de espera para concluir o procedimento.

“Se não fosse por esta ação teria que fazer esse exame no Rio de Janeiro, mas consegui ser agendada para o Saúde Móvel e acabo de ser atendida praticamente na porta da minha casa”, disse a moradora, elogiando a ação que incluiu ainda a Feira da Saúde com tendas ofertando diversos atendimentos. “Aproveitei para verificar pressão e glicose”, completou a moradora.

O prefeito Severino Dias acompanhou de perto os eventos e reforçou a importância dos mesmos para a promoção da Saúde e prevenção das doenças.

“Fiquei muito feliz em ver a Unidade Móvel de Saúde alcançando todo o município, nesse fim de semana e agora nos próximos dias que se seguirá com o Projeto Saúde em Dia. O bem estar da população é algo que eu e minha vice Rosi priorizamos em nossa gestão, e como cidadãos também, sabemos o quanto é importante termos acesso aos serviços de qualidade. Visitei pessoalmente a Unidade Móvel e ela não deixa nada a desejar em relação às salas regulares que existem em clínicas e hospitais. Contamos com a presença dos munícipes ao longo de todo este projeto, pois é pra vocês”, concluiu.

EXAMES

A Unidade Móvel de Saúde vai percorrer diversas localidades da cidade para atender pacientes, cujos exames já estão agendados e aguardam na fila de espera para a realização do procedimento. Esse público terá acesso ultrassonografias – mamaria e transvaginal –, ecocardiograma, mamografia, densitometria óssea e ressonância magnética.

Junto com a Unidade Móvel, ocorre a Feira da Saúde com oferta de vários serviços como: aferição de PA e glicemia; teste rápido para Covid-19; teste rápido para HIV, sífilis, hepatite b e hepatite C; teste rápido de PSA (rastreamento para câncer de próstata); realização de cadastro para doadores de medula óssea.



A ação iniciada no sábado, dia 17, segue até o próximo dia 5 de outubro. Massambará, Andrade Costa, Andrade Pinto, Itakamosi, receberam a ação no final de semana. Nesta segunda a Feira e a Unidade Móvel concentram os atendimentos em Ferreiros.

PROGRAMAÇÃO



SETEMBRO

Dia 19 – Praça de Ferreiros

Dias 20, 21, 22 e 23 – Residência (Rua João XXIII)

Dias 26, 27 e 28 – Grecco (Rod Lúcio Meira BR 393 nº 57686)

Dias 29 e 30- Clínica da Família (Av. Marechal Paulo Torres 577)



OUTUBRO

Dias 03, 04 e 05 – Clínica da Família (Av. Marechal Paulo Torres 577)

Foto: divulgação