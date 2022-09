Hora de mudar o foco e pensar na Copa Rio! O Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 19, iniciando a preparação para o segundo jogo das quartas de final da competição estadual, marcada para esta quarta-feira, dia 21, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. O primeiro confronto terminou em 2 a 2 e o Voltaço precisa de uma vitória simples para avançar para a semifinal. Caso termine empatado novamente, a vaga será decidida nos pênaltis.

“No primeiro jogo usamos um time alternativo e tivemos um primeiro muito bom, mas uma segunda etapa muito ruim. Agora vamos com força máxima para que a gente possa fazer um bom resultado aqui e consiga nossa vaga para a semifinal. Será um jogo difícil, onde o adversário tem boas qualidades individuais e uma parte tática muito boa também, mas temos totais condições de fazer um grande jogo e buscar a classificação”, projetou o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa.

O técnico tricolor também analisou a derrota por 1 a 0 para a Aparecidense-GO pela Série C, na tarde de sábado, dia 17, no estádio Anníbal Batista Toledo, pela 5ª rodada da segunda fase da Série C.

“Fizemos um bom primeiro tempo, onde conseguimos impor o nosso ritmo, com uma marcação forte e criando boas chances para finalizar, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o gol. Na segunda etapa, voltamos muito mal para o jogo, não conseguindo jogar e fazer a marcação alta, como foi no primeiro tempo, tivemos também que substituir o Luiz Paulo por lesão e isso tudo foi muito ruim. A Aparecidense cresceu no jogo, fomos muito pressionados, tomamos um gol de pênalti em uma infelicidade que a bola bateu no braço do nosso jogador e não tivemos forças para reagir, até pelo fato de estarmos com muitos desfalques no sistema ofensivo e, por isso, tínhamos poucas opções no banco”, analisou.

Por conta do revés, o Esquadrão de Aço precisa agora de uma série de resultados para conquistar o acesso à Série B.

“Agora temos que torcer para que o Botafogo não vença e depois procurar fazer a nossa vitória aqui dentro de casa, tirando o saldo de gols e torcer novamente para o Mirassol vença a Aparecidense na última rodada. É difícil, mas vamos acreditar até o fim”, afirmou.

Programação

O elenco tricolor iniciou as atividades desta segunda-feira com exames fisiológicos. Em seguida, os jogadores foram para o CT Oscar Cardoso, onde participaram de um treinamento técnico e tático.

A preparação tricolor para as quartas de final da Copa Rio se encerra na manhã desta terça-feira, dia 20, com mais um treinamento no CT Oscar Cardoso.

Foto: André Moreira/VRFC