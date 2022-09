O presidente do Grupo Aceplan, Mauro Campos, e a diretora Maíra Mascarenhas, participaram de um encontro com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, na quinta-feira (dia 22), na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

O encontro contou com a presença de desembargadores, presidentes da associações comerciais, superintendentes da Caixa Econômica, presidentes e representantes do Sebrae, Fecomercio, Firjan e empresários.

“Recebemos o convite do Senador Portinho, um grande amigo, que esteve recentemente em nossa sede e obras. Foi evento onde pudemos trocar muitas ideias, conversar, falar sobre a região. Daniella fez uma apresentação muito clara e transparente sobre todos os feitos do governo via Caixa Econômica, do Paulo Guedes, que é Ministro da Economia, com quem ela trabalhou desde o início do governo, dando uma visão geral da economia do nosso país. Tivemos ainda a oportunidade de convidá-la para a entrega das chaves do Jardim Esmeralda, nosso empreendimento de 264 unidades que será em breve. Mesmo estando com a agenda movimentada, pois assumiu recentemente a presidência, ela ficou de verificar a possibilidade de estar conosco nesse dia especial. Esse encontro foi muito importante para estreitar relações. Agradeço mais uma vez o Senador Portinho pelo convite para representá-lo nesse evento”, disse o empresário Mauro Campos.