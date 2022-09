Thiago dos Santos tem 29 anos e há dois enfrenta a angústia do desemprego. Com duas filhas pequenas e morando de aluguel, o rapaz vive de “bicos” para arcar com as despesas, enquanto corre atrás de um emprego fixo. “Me cadastrei em vários sites, estou sempre de olho nas oportunidades, mas não tem sido fácil. Minha esperança está nas vagas temporárias de Natal para oferecer um fim de ano melhor para minha família”, diz Thiago.

Assim como o morador do bairro Santo Agostinho, milhares de pessoas em todo o Brasil apostam nas oportunidades geradas pelo comércio para retornar ao mercado de trabalho e, quem sabe, conquistar uma vaga fixa por meio da efetivação. Paula Soares, de 35 anos, conta que começou assim. “Em 2018 fui selecionada para uma vaga temporária em uma loja de roupas. O emprego acabaria depois do Natal, mas o gerente gostou do meu trabalho e acabei ficando”, conta a moradora da Volta Grande que, com o salário de vendedora, paga a faculdade de Direito.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Bens e Serviços de Volta Redonda (Sicomércio-VR), o volume de vendas no final do ano cresce em torno de 20% comparado a outros meses por conta do Natal e das confraternizações, além das férias. Esse movimento contribui para um aumento de 15% no número de vagas oferecidas no comércio, incluindo o setor de gastronomia. “É uma época em que se contrata mais para atender essa demanda gerada pela troca de presentes, confraternizações, amigo oculto, eventos corporativos e é preciso se preparar para esse momento”, comentou o presidente Levi Freitas.

Ainda de acordo com o Sindicato, a seleção começa no final de outubro para reforçar o time de atendimento e a expectativa para este ano é que sejam abertas pelo menos duas mil vagas temporárias. Para ajudar nesse desafio de buscar um profissional com perfil para atendimento, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) tem a Central de Empregos, que visa oferecer vagas disponibilizadas pelas empresas, fazendo todo o trabalho de seleção. O banco de talentos tem mais de 30 mil currículos cadastrados.

As vagas são divulgadas nas redes sociais e na imprensa. Os interessados podem acessar o site cdlvr.org.br. As empresas também podem cadastrar as vagas e entrar em contato com a equipe de atendimento pelo telefone (24) 3344-8050 para saber mais.

“Buscamos contribuir para que o comércio e os setores de prestação de serviços e gastronomia monte sua equipe com antecedência para dar tempo de treinar os novos contratados e estar pronto para esse movimento maior entre novembro e dezembro”, comentou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

“Para quem está em busca de uma oportunidade temporária, a dica é sempre manter o currículo atualizado, se cadastrar nas centrais de emprego, participar de palestras sobre atendimento, gestão e acompanhar as redes sociais das lojas da cidade”, acrescentou Levi Freitas, do Sicomércio.

Desafio

Este ano, o comércio vai enfrentar o desafio de dividir a atenção com a Copa do Mundo, mas, para as entidades, o maior evento esportivo do planeta agrega de forma positiva, impulsionando às vendas. “As vendas para a Copa do Mundo já começaram, com produtos nas lojas, como camisas, bandeiras e acessórios. Nossa expectativa é alta, porque as famílias e os amigos gostam de se reunir para assistir aos jogos, torcer pelo Brasil”, afirmou Levi, enquanto Gilson ressalta que as empresas se planejam para trabalhar nessas duas frentes.

“O comércio está se organizando, mas, com certeza, vai ser uma grande festa com boas vendas”, acrescentou.

O Trabalho Temporário está previsto nos termos da Lei Federal 6.019/74 e vem ganhando cada vez mais espaço no mercado por ser uma modalidade de contratação simples, flexível e que garante segurança econômica e jurídica tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Dados da Associação Brasileira de Trabalho Temporário mostram que, de janeiro a junho deste ano, foram geradas mais de 1,3 milhão de vagas com contrato por tempo determinado no país.

No ano passado 2,4 milhões de trabalhadores foram contratados nessa modalidade. Conforme números ainda mais recentes, somente em agosto de 2022 foram geradas 248.560 vagas temporárias, um aumento de 25,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, que registrou 197.580 vagas.

Nota da redação:A direção do Sindicato dos Empregados no Comércio de Volta Redonda foi procurada pela reportagem para comentar sobre as expectativas da categoria para as festas de fim de ano, mas até o fechamento desta reportagem não retornou o contato.