O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com os secretários de Educação, Marcus Barros, e de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, recebeu na tarde desta segunda-feira (dia 26), o diretor de Assuntos Externos, Governamentais e Sustentabilidade da Nissan do Brasil, Fernando Flórido, da gerente de sustentabilidade da empresa, Ana Silva e do especialista em educação do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Danilo Dantas. O encontro ocorreu no gabinete do Executivo e teve a finalidade de apresentar novos projetos na área de educação e sustentabilidade a serem desenvolvidos através de parceria público/privada. Técnicos da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação também participaram da reunião.

Segundo Marcus Barros, já há algum tempo a Prefeitura e a Nissan vem conversando sobre a ampliação da parceria, que pode inclusive contemplar a educação profissionalizante. “Estabelecemos esta cooperação na Escola Socioambiental, que funciona no Ciep Ada Bogato, na Região Leste, desde o início deste ano letivo e os resultados produzidos têm sido muito importantes”, destacou.

Os representantes da montadora japonesa preferiram não detalhar o projeto e suas especificidades, pois pretendem apresentá-lo a outras prefeituras da região e assim firmar uma parceria mais ampla. Mas, adiantaram que a previsão de implantação é a partir de janeiro de 2023.

