Centenas de pessoas compareceram no Clube Umuarama, em Volta Redonda, na noite da última terça-feira (dia 27), para prestigiar e demonstrar apoio ao candidato a deputado estadual Jorge de Oliveira, Zoinho (PROS) e a Jorge Esteves para deputado federal (PROS). O evento contou com a presença do Prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (PROS).

Na reta final da campanha, Zoinho ficou emocionado com tamanha demonstração de apoio de seus eleitores.

“Eu sempre fui do povo, fui deputado federal e vereador de Volta Redonda por três mandatos consecutivos e sempre trabalhei em prol das comunidades das periferias. Mesmo sem mandato, continuo realizando o trabalho social porque sei das necessidades e dos anseios da nossa população carente. Ter a casa lotada de pessoas nesta noite é receber o reconhecimento do nosso trabalho, meu e de minha esposa Maria que sempre está ao meu lado em todos os desafios”, destacou.

Em seu discurso, Zoinho ressaltou a importância de eleger um candidato de Volta Redonda para trazer mais recursos para o município e região.

“Como deputado federal trouxe verbas importantes para Volta Redonda e região provenientes de emendas parlamentares, foram mais de 60 milhões de investimentos para saúde, educação, cultura e esporte. Eleito deputado estadual vou trabalhar junto com as prefeituras para trazer os recursos necessários para suprir as necessidades de cada município. Precisamos fortalecer o Sul do Estado”, frisou.

O prefeito Mário Esteves destacou que está em fase de implantação de um polo Metal Mecânico próximo ao complexo Califórnia, visando a criação de mais de dois mil novos postos de empregos e a qualificação dos jovens para o trabalho. Ele defende que as alianças entre os prefeitos e os deputados eleitos são necessárias para trazer os recursos para investir principalmente em projetos como esse para a geração de empregos.

“O primeiro compromisso que um gestor público tem que assumir é de gerar empregos para a população e esse compromisso assumo aqui com Zoinho, vamos lutar juntos com esse objetivo”, disse.

Outro compromisso assumido entre os dois é pela defesa da causa animal que precisa de pessoas engajadas com disposição e vontade política para fazer a diferença.

“Todos sabem da dedicação do meu governo para com a causa animal, eu visto não só a camisa como a roupa inteira desta causa e assumimos aqui o compromisso de lutar e ampliar as políticas públicas voltadas para o bem-estar dos animais”, finalizou.

Foto: divulgação