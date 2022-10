Na última segunda (dia 10), o prefeito Alexandre Serfiotis compareceu à sede da empresa Stellantis, em Porto Real, onde acompanhou a aula inaugural de retomada do Programa Formare Stellantis Porto Real. O programa, que será realizado através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Real, a empresa Stellanti e a Fundação IOCHPE, irá capacitar 20 jovens do município, com idade entre 17 e 18 anos, por meio do curso de Assistente de Operações Automotivas Industriais.

Segundo os coordenadores do curso, os jovens foram selecionados através de processo seletivo online, conforme os critérios estabelecidos. Além disso, durante os 9 meses de duração, os alunos receberão bolsa-auxílio de meio salário mínimo, auxílio transporte/alimentação e uniformes custeados pela empresa.

“Este é um curso que acontece dentro da empresa, com professores voluntários e inclusive ex-alunos do curso Formare. É importante ressaltar que esse é um aprendizado mútuo, onde os estudantes e os funcionários irão se desenvolver através de atividades práticas realizadas diretamente na fábrica”, destaca o diretor da planta da fábrica Stellantis de Porto Real, Francis Ribeiro.

Logo após a cerimônia, Alexandre Serfiotis, junto da secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, realizaram uma visita guiada para conhecerem as instalações da empresa, compreendendo todo processo de fabricação dos carros produzidos no município.

“Esse é um momento muito especial, onde os jovens tiveram as primeiras impressões, receberam o material que irão utilizar durante o curso e conheceram a sala de aula instalada na empresa. Não tenho dúvidas que através dessa estrutura, que é muito bem equipada e totalmente inovadora, eles estarão aptos ao mercado de trabalho e serão exemplos para futuros alunos dessa parceria que tem tudo para ser duradoura”, reforçou Serfiotis.

A cerimônia ainda contou com a presença do presidente do comitê diretivo do Cluster Automotivo Sul Fluminense, Itamar de Souza, e do diretor institucional Stellantis, Antonio Sergio Mello.

Foto: divulgação PMPR