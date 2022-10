A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou no último sábado (dia 15) a “Caminhada do Outubro Rosa”. O evento começou às 9 horas e seu percurso teve como ponto de partida a Pista de Skate e como ponto de chegada a Praça Nilo Peçanha, ambas no Centro. O objetivo central da ação foi o de conscientizar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama.

O secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa, falou sobre a grande relevância desse evento para auxiliar nas condições de tratamento e no entendimento das pessoas frente à doença. “Essa iniciativa ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade”, afirmou o chefe da pasta, completando que no próximo mês haverá a caminhada do ‘Novembro Azul’ para que os homens se previnam e se conscientizem sobre a necessidade dos exames de próstata.

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ações como essa demonstram a preocupação do governo para com a saúde de seus munícipes. “Sempre devemos preconizar pela vida dos habitantes de nosso município. Por isso, não medimos esforços para que causas como essa ganhem sua devida visibilidade. Dessa forma, vidas poderão ser salvas, afinal, em muitos casos, o câncer se combate através do autoexame. A mobilização das pessoas e o constante processo de conscientização nesses eventos, comprovam que estamos no caminho certo”, finaliza o prefeito.

Foto: Divulgação