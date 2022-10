O incentivo a profissionalização é um dos objetivos da Feira de Profissões, evento que será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), no dia 26 de outubro. Com a presença de diversas instituições de Ensino Superior, Formação Técnica, entre outras especializações, o evento acontecerá no Horto Municipal, das 8h30 às 16h30, e será voltado para estudantes dos três níveis do Ensino Médio, e claro, para todos que buscam informações sobre a formação profissional.

Segundo a SMECT, atualmente a rede municipal tem cerca de 80 alunos que cursam o Ensino Médio através da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e outros 80 que estão na 3° série do Colégio Estadual República Italiana. Além disso, visando maior abrangência, também foram convidados todos os alunos das escolas particulares da cidade, e ainda, da rede de ensino de Quatis e da Escola Estadual Floriano Peixoto (localizada em Floriano – Barra Mansa).

A secretaria ainda destaca que a Feira é realizada através do Programa Daqui Pra Frente, que aborda a profissionalização com 600 alunos do 8° e 9° Ano do Ensino Fundamental. “Não tenho dúvida que será um evento ímpar, onde eles poderão conhecer de perto profissões as quais se identifiquem, e quem sabe, possa formar carreira através dela”, exemplifica Maria Madalena Ferreira, secretária de Educação.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis reforça que a promoção de eventos como esse ajudam para que jovens tenham uma melhor visão sobre o próprio futuro e as carreiras que desejam seguir. “É muito importante o incentivo profissional aos alunos do Ensino Médio e através do Daqui Pra Frente, buscamos antecipar essa abordagem. Mesmo sendo uma atividade voltada aos estudantes, a Feira beneficia toda a comunidade escolar, mostrando diversas formas de pensar o futuro por meio da educação”, finaliza Serfiotis.

Algumas instituições que confirmaram a participação são: UniFOA; AEDB; FAVENI/INSTITUTO SUDRÉ; CNA; Sebrae; ICT; Estácio; IFRJ; Uerj Campus Resende; UGB; KNN Idiomas; INVISTA; UNIP; Sesi/Senai, entre outras.