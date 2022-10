A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vai realizar no próximo sábado (dia 22), uma grande ação para ofertar exames oftalmológicos gratuitos às crianças da rede municipal de ensino. Se necessário, no mesmo dia, os pequenos vão escolher as armações na fábrica de óculos da Prefeitura que estará aberta no dia com exclusividade para atender os alunos.

A ação foi programada depois que o Programa de Saúde nas Escolas (PSE) detectou mais de 200 crianças com necessidades de passar pela acuidade visual, ou seja, aqueles alunos com capacidade reduzida de visualizar os objetos com clareza. No primeiro momento, espera-se que 100 crianças oriundas de treze instituições de ensino sejam atendidas. Haverá uma próxima ação, ainda sem data definida, para atender os demais estudantes.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou a importância do PSE e afirma que esta iniciativa é uma comprovação deste trabalho. “A Secretaria de Saúde está atenta às necessidades dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e faz com que tudo ocorra dentro das normalidades. Essa grande ação é mais um esforço para darmos o melhor atendimento possível aos alunos da rede municipal de ensino”, disse.

O secretário ainda ressaltou que a ação será um reforço nas consultas e nos exames oftalmológicos para promover maior bem-estar. “O objetivo é desafogar as filas de espera e fomentar melhor qualidade de vida das crianças favorecendo o bom desempenho escolar”, completou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, evidencia que através deste projeto o desempenho escolar e a qualidade de vida das crianças vão melhorar. “É um programa de visão e de educação, um programa oriundo da necessidade dos próprios alunos da rede municipal de ensino com dificuldade de realizar suas tarefas”, comentou.

As consultas serão realizadas sábado com o objetivo de facilitar os pais e os responsáveis a encaminhar as crianças à consulta com o oftalmologista, para a realização dos exames necessários e, se for preciso, na escolha da armação.

Os responsáveis e as escolas já estão cientes dos horários agendados. As consultas e os exames de acuidade visual para óculos começam às 7h, no CEM (Centro de Especialidades Médicas) – localizado na Rua Luís Ponce, n° 213, no Centro.

Fotos: Paulo Dimas e Felipe Vieira