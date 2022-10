A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, nesta semana, em 1.373 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do Rio. Com maior número de vagas, a Região Metropolitana oferece 1.157 chances, entre as quais 388 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

“A população fluminense vive hoje uma nova perspectiva de empregabilidade. No ano passado, fomos o terceiro estado que mais gerou empregos, com 184.795 postos de trabalho formal criados. Foi um aumento de 222,5% em vagas geradas em comparação com o saldo do ano anterior, segundo o Novo Caged. Temos a menor taxa de desemprego desde o terceiro trimestre de 2016, de acordo com a PNAD, do IBGE. A atração de empresas e a desburocratização no processo de abertura de novos negócios são alguns fatores que proporcionam esse novo momento da nossa economia”, afirma o governador Cláudio Castro.

Entre as oportunidades para PCDs, destacam-se as 14 vagas para terapeuta ocupacional, em Ipanema, com salário de até R$ 7,2 mil; outras 20 para assistente social, no Flamengo, também na Zona sul carioca, com salário que pode chegar a R$ 6 mil; e 15 para preparador físico, no Centro da capital, com salário de até R$ 4,8 mil.

Também na Região Metropolitana, existem várias posições para ampla concorrência: cinco para gerente de restaurante, com exigência de Ensino Médio completo e salários até R$ 3,6 mil; 30 para operador de trator e 30 para operador de telemarketing, ambas no Centro do Rio de Janeiro. Estão disponíveis, ainda, 90 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, na Barra da Tijuca e Campo Grande, respectivamente. Também na Zona Oeste carioca, existe uma vaga para chefe de serviços de limpeza, com exigência de Ensino Médio completo e remuneração de até R$ 2,4 mil.

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou em 94 oportunidades para diferentes funções, incluindo cinco para engenheiro civil e 28 para servente de obras, ambas no Centro de Valença. Já para a cidade de Paraty, na Costa Verde, estão sendo disponibilizadas três vagas para farmacêutico, sendo uma para PCD e duas para ampla concorrência, com salários que podem chegar a R$ 4,8 mil.

Na Região Serrana, as 119 oportunidades são para as cidades de Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim, entre elas cinco para porteiro, cinco para vigia e cinco para zelador, todas para atuar no Centro de Petrópolis, com salários de até R$ 2,4 mil. Em Teresópolis, existem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, sem escolaridade exigida.

Todas as oportunidades são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.