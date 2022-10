Uma movimentação intensa de veículos e ambulâncias do Corpo de Bombeiros provocou alvoroço nas redes sociais, na manhã de quarta-feira (dia 19). Muitos internautas buscaram informações a respeito de um “acidente” que teria ocorrido na Rodovia Lúcio Meira, altura do bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Na verdade, tudo não passou de um treinamento denominado ‘Operação Simulada’, com o tema “Colisão de Veículos com múltiplas vítimas”, envolvendo um caminhão transportando produtos perigosos e um ônibus coletivo com 35 passageiros.

Gabarito

Aviso aos construtores: o prefeito Neto (sem partido) assinou Decreto Municipal, de número 17.408, estabelecendo novo gabarito para o Aero Clube. O limite para construção no bairro passa a ser de quatro pavimentos. Uma das justificativas dadas no documento é “a manifestação de diversos proprietários dos lotes do bairro Aero”. Então tá!

Consulta

Uma das maiores construtoras do país, a MRV já havia feito uma consulta técnica prévia para construir prédios de seis a oito andares em um terreno que há décadas abriga um dos campos de futebol que serve para treinamento das categorias de base do Voltaço. As negociações para a aquisição do terreno devem melar com o novo gabarito implantado pelo município. Enquanto isso, os flats continuam em alta na cidade.

Eleições I

Rodrigo Drable, de Barra Mansa, e Fernando Jordão, Angra dos Reis, são os únicos prefeitos da região que publicamente declararam apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os demais ainda não desceram do muro.

Eleições II

O prefeito Neto, de Volta Redonda, segundo a sua assessoria, vai aguardar o último debate que será transmitido pela TV Globo na sexta-feira (dia 28) para decidir com “que roupa vai”. Ou seja, campanha não vai fazer pra ninguém, nem Bolsonaro, nem Lula. No dia 30, dará seu voto e nada mais. Haja muro.

Descarte I

A Praça Brasil em Volta Redonda receberá, neste sábado (dia 22), mais uma edição do programa ‘Descarte Solidário de Resíduos Eletroeletrônicos e Pilhas’, no horário das 9h às 15h. É uma oportunidade para a população se desfazer corretamente de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, pilhas, baterias e cartuchos de impressora.

Descarte II

É importante ressaltar que pode descartar quase tudo, menos lâmpadas fluorescentes, vapor, metálica, sódio e mercúrio ou incandescentes. Toda a renda dos materiais será revertida para instituições sociais. O projeto é do Rotary Club Volta Redonda.

Revitalização I

A prefeitura de Volta Redonda vai gastar mais de R$ 18 milhões na obra de revitalização da Rua 33, a principal da Vila Santa Cecília. O projeto inicial previa gastos de cerca de R$ 4,5 milhões. O detalhe é que o prefeito Neto decidiu “concretar” toda extensão das calçadas. Vai “matar” o charme do local, com pedras portuguesas e mosaicos únicos. “Tudo é provisório, mas vamos amenizar um pouco o sofrimento. Não posso é dar mais transtorno à população”, justificou.

Revitalização II

Para quem não sabe, a modernização da Rua 33 foi realizada no governo do então prefeito Marino Clinger, entre 1986 e 1988. Uma pena!

Pagamento

O prefeito Neto anunciou que o pagamento do funcionalismo referente a outubro será depositado na próxima sexta-feira (dia 28), data em que é comemorado o Dia do Servidor Público.

Feriadão

Por falar em funcionalismo, na Cidade do Aço, a categoria irá desfrutar de um super feriadão: entre os dias 29 de outubro (sábado) e 2 de novembro (quarta). O expediente nas repartições públicas, incluindo a área da Educação, retorna na quinta-feira (dia 3).

Fraldas

“Na semana que vem terá fralda de qualquer maneira”. A afirmação foi dada quinta-feira (dia 20) pelo prefeito Neto ao tomar conhecimento dos recentes atrasos na entrega do item descartável, necessário à higiene básica dos usuários. Talvez, se tivesse lido a Folha do Aço, certamente a situação já poderia ter sido resolvida. Na última edição, revelamos o problema enfrentado por familiares de pacientes que retiram fraldas geriátricas e infantis em diferentes setores da Rede Assistencial de Urgência e Emergência da secretaria municipal de Saúde.

Resultado

Os resultados do terceiro trimestre de 2022 da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) serão divulgados pela empresa no dia 31 de outubro, após o fechamento do mercado.

Reforço

Por unanimidade, os vereadores da Câmara de Barra Mansa aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora Cristina Magno (PP) que prevê a implantação do Programa Permanente de Reforço Escolar, nas unidades municipais de ensino. O principal objetivo é atender os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. De acordo com a parlamentar, pais e responsáveis dos alunos poderão solicitar aos diretores das unidades escolares o encaminhamento dos estudantes para a avaliação relativa ao programa.

Aprovadas

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, teve suas contas aprovadas de forma unânime pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), durante sessão plenária na quarta-feira (dia 19). O parecer, referente ao exercício de 2021, foi apreciado pelos conselheiros, de forma telepresencial. Para Serfiotis, “a atuação com responsabilidade e equilíbrio nas contas públicas do município de Porto Real mantiveram as ações do governo em pleno funcionamento, mesmo diante da pandemia da Covid-19”.