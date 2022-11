Morreu nesse domingo (dia 6), em Belo Horizonte, o ex-ator Guilherme de Pádua, de 53 anos, condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez. A informação foi divulgada pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em um vídeo publicado no Instagram. Segundo as primeiras informações, Guilherme de Pádua foi vítima de um infarto pouco antes das 22h.

Guilherme de Pádua ficou famoso ao interpretar o motorista Bira na novela global De Corpo e Alma, em 1992. Seu personagem fazia par romântico com Yasmin, interpretada por Daniella Perez, filha da autora da trama, Glória Perez. No auge da novela, Pádua atraiu a colega para uma área de mata e a assassinou com a ajuda da ex-mulher, Paula Nogueira Thomaz. As investigações apontavam que o ex-ator teria ficado insatisfeito com a redução de seu papel na novela, enquanto Paula demonstrava ciúmes pelas cenas de Daniella com o então marido. O caso voltou a ter notoriedade recentemente, com a estreia da série ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’.

Pádua foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelo crime e tinha se tornado pastor desde que deixou a prisão.

Foto: Reprodução