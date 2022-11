A Polícia registrou dois homicídios entre o final da noite de sábado (dia 5) e a madrugada do domingo (dia 6), em Volta Redonda. O primeiro aconteceu pouco depois das 23h de sábado. Thiago da Silva Delfino, de 28 anos, foi morto a tiros no condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Rua Frei Henrique Soares, no Jardim Cidade do Aço. Próximo ao corpo foram recolhidos 13 cápsulas de calibre 45 e 11 de calibre 9 milímetros, além de quatro fragmentos de projéteis e um celular.

Policiais militares que preservaram o local até a realização da perícia receberam informação de que a vítima, conhecida como “TH” e “Thiaguinho” teria envolvimento com o tráfico.

O corpo de Thiago foi sepultado no final da tarde de domingo (dia 06), no Retiro.

O segundo homicídio ocorreu pouco antes das duas horas da madrugada do domingo (dia 6) e a vítima foi identificada como Wayllon Binhotti Pereira, de 19 anos. Ele foi morto também a tiros, no final da Rua Nelson, no Morro da Macumba, no bairro Voldac.

A PM foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo no local e encontrou a vítima já sem vida. Segundo informações, os autores do crime estariam em um carro, mas testemunhas não souberam dizer quantos eram e nem o modelo ou placa do veículo.

Wayllon será sepultado nesta segunda (dia 7), às 11 horas, no Portal da Saudade.