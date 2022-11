Segue desaparecido,, desde a última segunda-feira (dia 31), Diomar Ferreira Lima, o “Deco”, de 82 anos. O idoso saiu para caçar em uma mata conhecida como Virada de São Paulo, no bairro Patrimônio, em Paraty, há exatamente uma semana e, desde então, não foi mais visto.

Uma operação do Corpo de Bombeiros foi deflagrada na quarta-feira (dia 2) para procurar pelo homem. A ação conta com a ajuda de cães farejadores, drones e um helicóptero, mas depende de condições meteorológicas favoráveis para ser realizada. De acordo com familiares, Diomar pratica a atividade de caça há cerca de 30 anos e conhece bem a área. Ainda segundo os parentes, ele saiu de casa usando calça e blusa de frio, ambas na cor preta, e carregando uma bolsa com pão, além de utensílios como lanterna, facão, isqueiro e espingarda.

A família solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Diomar seja passada à Polícia, através do telefone (24) 371-8484; ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Foto: Divulgação