A Prefeitura de Volta Redonda divulgou, nesta segunda (dia 7), o decreto número 17.411, do dia 18 de outubro, estabelecendo os horários especiais para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo no Qatar.

Os servidores sairão com uma hora de antecedência do início dos jogos e, apenas no dia 28 de novembro, a liberação ocorrerá de forma diferenciada. O expediente terá início às 7h e terminará às 12h.

O horário não será aplicado para aqueles que trabalham na secretaria de Educação e na Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), além dos que atuam nos serviços essenciais do município, de manutenção ou urbanos e por meio de escalas.