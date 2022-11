A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), com o apoio de agentes do programa “Segurança Presente”, encaminhou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), do bairro Aterrado, um homem de 48 anos, morador do bairro Jardim Cidade do Aço. Ele é suspeito de ter agredido com um chute na perna uma jovem de 19 anos, que é moradora de Barra Mansa. O fato ocorreu em um ponto de ônibus na Avenida dos Trabalhadores, no Centro, no final da tarde de domingo (dia 6). O homem vai responder por vias de fato e injúria.

De acordo com o inspetor da GMVR, B. Pereira, o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, recebeu a denúncia e solicitou que fosse verificar. Chegando ao local, um tio da jovem agredida informou que o suspeito havia entrado em um coletivo que ia em direção ao bairro Água Limpa.

Com o apoio de duas motocicletas do “Segurança Presente”, os agentes foram em busca do ônibus e encontraram o suspeito, o conduzindo à Deam para a confecção do Registro de Ocorrência (RO).

“Uma pesquisa feita na delegacia apontou que o suspeito tem várias anotações criminais, inclusive por violência contra mulher, em 2014 e 2015”, informou o inspetor B. Pereira.

“É muito importante que a vítima procure de imediato a ajuda das forças de segurança, como foi este caso. O inspetor B. Pereira e os cabos da Polícia Militar, Carvalho e Arruda, estão de parabéns pela agilidade na solução do caso. As denúncias nos ajudam a definir a ação correta”, ressaltou o secretário da Semop, Luiz Henrique.

Secom/PMVR