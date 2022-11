A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR) concluiu nesta semana, a manutenção da estrada que liga o distrito de Rialto, em Barra Mansa, à divisa com o município de Resende. O último ponto a ser concluído foi o Morro Alto. A estrada também dá acesso a Bananal-SP e à região da Bocaina, localidade com a manutenção iniciada.

Foram investidos R$300 mil, através do programa Agro RJ, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Este projeto busca promover melhorias em estradas para facilitar o escoamento da produção rural.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Roberto de Carvalho, o Beleza, os trabalhos levaram cerca de 60 dias para serem concluídos. Foram aproximadamente 35 quilômetros reparados.

“Conseguimos fomentar a passagem, o trânsito de pessoas, o turismo, o transporte escolar e, principalmente, o escoamento da produção. Com isso, garantimos ao produtor rural, boas pistas que facilitem o escoamento da produção de leite, de madeira e dos hortigranjeiros”, destacou Beleza.

Fotos: Divulgação