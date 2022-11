A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de quarta-feira (dia 9), um homem, de 28 anos, que conduzia uma caminhonete roubada, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 21h40, durante ação de fiscalização de veículos no Posto PRF de Floriano. Na ocasião, os agentes abordaram a Toyota Hilux, ostentando placas de Balneário Camboriu (SC), tendo como único ocupante o condutor.

Durante a fiscalização, os policiais observaram que o veículo não era de propriedade do condutor, tendo este, segundo os agentes, apresentado nervosismo com a abordagem policial e repassado informações desconexas sobre o motivo da viagem e a propriedade do veículo.

Desta forma, foi realizada revista e inspeção veicular minuciosas, sendo observado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone , sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor e licenciado em Macaé (RJ), com registro de roubo no último dia 8, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por receptação de veículo roubado. A ocorrência foi apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para registro da prisão e recuperação de veículo roubado.

Cabe informar que caminhonete recuperada está avaliada em mais de R$ 224 mil, segundo tabela FIPE.