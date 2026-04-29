Homem com tornozeleira eletrônica e extenso histórico criminal é preso após invadir casa da ex em Volta Redonda

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam, na terça-feira (dia 28), um homem de 24 anos acusado de arrombar a residência da ex-namorada, no bairro São Carlos.

No momento da invasão, apenas o pai da vítima estava no imóvel. Após receber a informação, a delegada titular Dra. Juliana Montes determinou diligências imediatas, e o suspeito foi localizado e preso poucas horas depois, no bairro Santa Rita do Zarur.

De acordo com a polícia, o homem possui extenso histórico criminal, incluindo passagem por crime de homicídio, além de estar com uma tornozeleira eletrônica.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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