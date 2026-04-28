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Adolescente de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas no bairro Três Poços, em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Um adolescente de 15 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (dia 28), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado do 28º BPM, após informações sobre a atuação do suspeito na região.

Segundo a Polícia Militar, os agentes montaram um cerco na Rua Orozimbo Conrado e conseguiram abordar o jovem, que estava com uma sacola contendo entorpecentes. Na ação, foram apreendidas pequenas quantidades de maconha, cocaína e crack, além de R$ 219 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Após análise da autoridade policial, ele foi enquadrado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, permanecendo apreendido.

Foto: Divulgação

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