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Guarnição do 22º Grupamento de Bombeiro Militar de Volta Redonda é homenageada após resgate de idoso desaparecido

Por
FOLHA DO ACO
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Uma cena de gratidão marcou o 22º Grupamento de Bombeiro Militar de Volta Redonda na manhã desta segunda-feira. Familiares de um idoso de 70 anos, diagnosticado com Alzheimer, compareceram à unidade para agradecer pessoalmente à guarnição responsável por seu resgate, após mais de 72 horas de desaparecimento em uma área de mata.

A operação foi conduzida por uma equipe de 13 militares, que atuou de forma ininterrupta mesmo diante das dificuldades do terreno. O trabalho técnico, aliado à persistência da equipe, foi fundamental para o sucesso da missão.

O idoso foi localizado com vida, porém debilitado e desidratado, no interior de uma mata fechada, sendo prontamente socorrido pela equipe.

Durante a visita ao quartel, os familiares expressaram profunda gratidão pelo empenho e dedicação dos bombeiros militares. Para a corporação, momentos como esse reforçam a essência do serviço prestado à sociedade. “Nosso maior retorno é saber que conseguimos cumprir nossa missão e devolver alguém ao convívio de sua família. É isso que dá sentido ao nosso trabalho”, destacou o oficial comandante da operação em conversa com os familiares.

A ocorrência reforça o compromisso do 22º Grupamento de Bombeiro Militar de Volta Redonda com a preservação da vida, evidenciando o valor humano que norteia a atuação dos bombeiros em cada atendimento.

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