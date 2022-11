Placar

A prefeitura de Volta Redonda vai licitar no dia 23, às 9 horas, a aquisição e instalação de Placar Eletrônico de 6m x 4m para atender o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O valor gira em torno de R$ 248 mil.

Gramado I

Um jogo do Botafogo e Santos estava previsto para ser no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Depois de uma vistoria de uma empresa terceirizada que fez uma avaliação no gramado, o jogo acabou indo para o Nilton Santos.

Gramado II

A Prefeitura, que alugou o estádio em maio para um grande evento de samba e pagode, havia prometido uma ampla renovação do gramado. Até hoje nada, nada, nada.

Gramado III

Só lembrando que além de jogos amadores que já aconteceram durante o ano, vem aí o mês de dezembro em que a administração municipal faz sua política, emprestando o gramado para diversas peladas. Detalhe: vem aí o Campeonato Estadual 2023, previsto para começar na segunda semana do mês de janeiro.

Dividendos

Foi aprovado pelo Conselho de Administração da CSN Mineração a distribuição de dividendos intermediários e juros sobre o capital (JPC). O valor total do dividendo é de R$ 1.763 bilhão, correspondendo ao valor de R$ 0,32140220542 por ação. Sobre o capital próprio, será de R$ 0,105643697988 por ação. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio aprovados serão pagos até o dia 30 de novembro. Tem direito ao recebimento quem tiver ações em 10 de novembro de 2022. A partir do dia 11 de novembro, as ações ficam ex-proventos.

Natal

A prefeitura de Volta Redonda lançou edital para a aquisição de materiais natalinos. Até aí, nada demais. No entanto, o certame está marcado para o dia 28 de novembro, ou seja, faltando menos de um mês das festas de fim de ano. O valor estimado para a aquisição do termo de referência é de R$ 2,408 milhões. Com certeza, a cidade vai ficar bonita para os festejos do Natal de… 2023.

Gastos

Com gastos de quase R$ 2,8 milhões com adereços natalinos e placar eletrônico, o prefeito Neto (sem partido) poderia quitar as pendências com os cargos comissionados. Falta pagar o salário de dezembro de 2020 aos DAS 101. Como se sabe, o pagamento de dezembro pode ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte, o que daria em 2021. Ou seja, sua pura obrigação. Fazer discurso é mais fácil.

Dívidas

Os subsecretários do governo anterior também não receberam o décimo terceiro e o mês de dezembro.

Cannabis I

Pacientes de Volta Redonda em tratamento, mediante ordem judicial ou desde que haja autorização da Anvisa, terão direito a receber gratuitamente na rede pública de saúde medicamentos à base de Cannabis. A Lei Municipal determinando que a Prefeitura forneça essa medicação foi promulgada pelo presidente da Câmara, vereador Sidney Dinho.

Cannabis II

O texto da Lei diz que o paciente receberá o medicamento durante o período prescrito pelo médico, independente da idade ou sexo. Os beneficiários serão preferencialmente os portadores de autismo, epilepsia refratária e mal de Parkinson, “podendo ser estendido tal benefício às demais patologias sensíveis a este tratamento, a juízo da secretaria municipal de Saúde e mediante estudos e pesquisas próprios ou em convênio com instituições especializadas nesta fase de atendimento, considerando as dotações orçamentárias existentes”.

Perdeu I

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) cumpriu na quarta-feira (dia 9) decisão da juíza Flavia Beatriz Borges Bastos de Oliveira, da Comarca de Vassouras, que determinou a perda do mandato do deputado Eurico Júnior (PV). Com a saída de Eurico, assume uma cadeira na Alerj o suplente Rafael do Gordo.

Perdeu II

O afastamento se deu pelo fato de Eurico ter sido condenado por improbidade administrativa enquanto prefeito de Vassouras, entre 2005 e 2008. Em plenário, durante o expediente final, ele se manifestou sobre a decisão.

Perdeu III

“Esse é um processo que aconteceu em 2006, quando fiz uma desapropriação de três lotes ao lado de uma escola municipal no bairro de Barão de Vassouras para construir uma quadra que pudesse atender à escola e toda a comunidade através de uma emenda de Brasília. O meu mandato terminou em 2008, a verba não tinha sido liberada e meu sucessor demorou a fazer a obra. O Ministério Público, em 2013, entrou com um processo de improbidade devido à demora da obra, mas quem demorou a construir foi o meu sucessor”, disse Eurico da tribuna do plenário.

Mantida

A Justiça manteve a prisão do youtuber e ex-vereador do Rio Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira. A audiência de custódia foi realizada na tarde de terça-feira (dia 8), em Benfica. A prisão de Monteiro foi determinada por força de mandado expedido pelo juízo da 34ª Vara Criminal, no processo em que o ex-vereador é denunciado por estupro de uma jovem. O processo está em segredo de Justiça. Na decisão, a juíza da audiência de custódia, Rachel Assad da Cunha, assinalou que o mandado de prisão estava dentro do prazo de validade e não houve a sua revogação pelo juízo.

Caiu I

O comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, pediu o boné. Publicamente, o prefeito Neto (sem partido) disse que chegou a tentar convencer o subordinado a permanecer no cargo. O máximo que ele conseguiu foi um sinal positivo de Batista para seguir fazendo parte do governo, mais precisamente como “um dos responsáveis por promover melhorias na Rodoviária”.

Caiu II

Segundo a rádio-corredor do Palácio 17 de Julho, a saída de Batista estaria relacionada, entre outros motivos, a uma desavença com o secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro, com quem não estaria nem mesmo conversando, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Sidney Dinho (Patriota).



Novo

O nome do novo comandante da GMVR foi anunciado na tarde de quinta-feira (dia 10). O escolhido foi o inspetor Silvano Teixeira de Paula, de 55 anos, sendo 35 deles fazendo parte da corporação. Silvano foi responsável pela parte operacional da corporação e passou por vários setores, como guardas de patrimônio e trânsito; chefe de seção de trânsito; supervisor e, há cerca de 2 anos, assumiu o posto de subcomandante.

Pioneira

Funcionários contratados da Pioneira Saneamento, empresa prestadora de serviço de limpeza urbana ao Município de Volta Redonda, estão convivendo com o atraso no depósito do vale alimentação. O prefeito Neto disse que nada pode fazer. “Eu não posso tirar dinheiro da Prefeitura e pagar direto”, disse.

Audiência I

Está marcada para quarta-feira (dia 16) a audiência de conciliação entre a prefeitura de Volta Redonda e os representantes das merendeiras, nutricionistas e coordenadores demitidos pela Especialy Terceirização. A expectativa é que a o juiz da 4ª Vara Cível, Roberto Henrique dos Reis, autorize o governo municipal a repassar diretamente aos trabalhadores o valor depositado em juízo do contrato.

Audiência II

Os ex-empregados da Especialy há meses estão sem receber os salários atrasados, benefícios e as verbas rescisórias. A empresa fornecia merenda para 104 escolas da rede municipal de ensino, mas em abril deste ano, o prefeito Neto anunciou o encerramento do contrato, sob a alegação que funcionários já estavam insatisfeitos com os atrasos do salário, além das críticas constantes de alunos e alunas, que não aprovaram a qualidade do cardápio servido.

Empresa I

O prefeito Neto recebeu na quarta-feira (dia 9) dirigentes do grupo Trelicamp, que vai instalar uma joint venture na Cidade do Aço para manufaturar matéria prima comprada da CSN e da ArcelorMittal. A empresa ficará em um terreno de sete mil metros quadrados, localizado na Rodovia dos Metalúrgicos. O número de empregos gerados e a produção serão avaliados de acordo com a necessidade do mercado, segundo os empresários, mas a previsão é que a unidade gere entre 50 e 100 empregos na fase inicial.

Empresa II

O projeto para o início das obras do grupo já foi entregue ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). A partir da aprovação da parte burocrática, de acordo com os dirigentes, o início dos trabalhos para montagem da unidade será imediato. Em Volta Redonda, a fábrica vai produzir e comercializar aços tipo ca60, ca50 e beneficiamento de bobinas laminadas da CSN.

Convite

Após 14 anos no Grupo CSN, o jornalista Alexandre Campbell deixou a empresa. O profissional, que nos últimos anos atuou como Coordenador de Comunicação e Relações Institucionais da empresa, aceitou o convite para assumir um novo desafio na área de responsabilidade social e comunicação de uma importante empresa do setor de celulose.