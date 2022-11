Inspirado na promoção da Igualdade de Gênero como uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, espaço cultural e educativo da Light, em Rio Claro, reinaugura, em 19 de novembro, a exposição ‘Mulheres de São João Marcos’.



A mostra estará em cartaz até 25 de novembro para resgatar em textos e imagens o papel da mulher na história do Vale do Paraíba Fluminense. Entre as atrações, será montado no anfiteatro do Parque o espaço ‘Árvore de Memórias’, onde visitantes poderão relembrar e homenagear mulheres importantes em suas vidas pendurando mensagens dedicadas a elas nos galhos. As homenagens também poderão ser gravadas em vídeos que serão compartilhados na conta de instagram do Parque São Arqueológico e Ambiental de João Marcos (@parquesaojoaomarcos).

Durante o período de exposição, a TV do Quiosque São João Marcos exibirá o documentário ‘Mulheres de São João Marcos’, produzido pelo Parque em 2011 e que reúne depoimentos de moradoras da antiga cidade do Vale do Café.

“Promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma prioridade para a Light enquanto empresa focada em construir um futuro melhor para todos. Essa exposição, que valoriza a história das mulheres e de seus laços com essa antiga comunidade, é uma oportunidade para trazermos essa agenda global para o dia a dia das pessoas na nossa área de concessão. Para a Light é um grande orgulho atuar de forma tão próxima da população”, afirma a diretora jurídica da Light, Deborah Brasil.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável integram uma agenda mundial para a implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. O ODS nº 5, que trata da Igualdade de Gênero, define como objetivo “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

SERVIÇO

Exposição Mulheres de São João Marcos

19 de novembro

Das 10h às 16h

Entrada gratuita

Admite-se exclusivamente público que esteja com esquema vacinal contra a Covid-19 em dia

Sobre o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

Inaugurado em 2011, o Parque é um espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro (RJ) mantido com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e conta com recursos do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O Instituto Cultural Cidade Viva é o parceiro na gestão-executiva do projeto.

Foto: divulgação