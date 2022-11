Mais um acidente foi registrado na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, deixando duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (dia 14). As vítimas são um rapaz, de 26 anos, e uma mulher, de idade não divulgada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos feridos foi levado para um hospital particular, enquanto o outro foi atendido no local.

A colisão ocorreu próximo ao condomínio Alphaville, onde pelo menos outros quatro acidentes foram registrados só neste mês.

No dia 1º, uma terça-feira, um carro perdeu a direção na pista molhada, saiu da estrada e capotou, deixando o motorista ferido. No mesmo dia e no mesmo local uma carreta derrapou na pista molhada e deu um “L”, interditando a estrada.

No dia seguinte, quarta-feira (dia 2), no mesmo trecho, um acidente resultou na morte de uma mulher e em ferimentos no marido e na filha dela. O carro em que eles estavam colidiu com um caminhão no trecho entre os condomínios Jardim Mariana e Alphaville, onde, quando chove, a pista se torna ainda mais escorregadia. A informação é de que isso acontece devido a uma argila do terreno que se infiltra nas trincas do asfalto sem manutenção.

Já no dia 3 foi registrado outro acidente no mesmo local, onde, segundo testemunhas, um carro passou por uma poça d’água e, em seguida, capotou por algumas vezes. Por sorte, o motorista sofreu apenas ferimentos leves, não necessitando de atendimento médico.

A Rodovia do Contorno foi inaugurada em dezembro de 2017 e, desde então, a pista de rolamento não passa por manutenção. No final de 2021, depois de uma sequência de acidentes com vítimas fatais em frente ao condomínio Jardim Mariana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Dnit, instalou quebra-molas no trecho. Foi a única intervenção na estrada nos últimos cinco anos.

Fotos: Reprodução / Redes Sociais