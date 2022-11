A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de terça-feira (dia 15), um indivíduo suspeito de furtar combustível no posto Cata-Vento, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 19h15, quando a equipe DELTA da 7ª DEL PRF recebeu a denúncia de um frentista do estabelecimento. De acordo com a ocorrência, um veículo Honda/Civic de cor branca e placa de Manaus/AM havia abastecido o valor de R$ 300 de gasolina e o condutor partiu sem efetuar o pagamento devido.

Após receber as informações, a equipe emitiu um alerta para as outras unidades PRF e partiu em busca do veículo, que foi alcançado na altura do km 263 da Dutra, em Volta Redonda.

Questionado, o condutor, de 28 anos, confessou o furto. O motorista, os cinco ocupantes do veículo e os representantes do estabelecimento comercial lesado foram conduzidos à 94ª DP (Piraí) para registro da prisão por furto e as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação PRF