O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com o secretário de Manutenção Urbana (SMMU), Cesar Carvalho, acompanhou, na manhã desta segunda-feira (dia 21), o início das obras de asfaltamento na Rua Edgar Cardoso Guimarães Cotia, no bairro Ano Bom.

O secretário Cesar Carvalho explicou que essa obra consiste no recapeamento do asfalto, que estava degradado. Ele ainda agradeceu a ajuda do Governo do Estado. “Esta obra é mais uma da parceria com o governo estadual, que está cedendo o material e nós ficamos responsáveis pela aplicação”, revelou, acrescentando o prazo da obra.

“A expectativa do término do serviço é até o final desta semana. Em seguida, vamos iniciar o asfaltamento nas ruas Alameda Santa Cruz e a Almirante Alceu, ambas no bairro Saudade”, completou Cesar.

O prefeito Rodrigo Drable evidenciou que este serviço é uma demanda da população. “Há tempos os moradores da região pedem o asfaltamento aqui. O vereador Paulo Chuchu também fez a indicação desta obra e agora estamos executando. Em breve também retornaremos com o asfaltamento na Avenida Presidente Kennedy, que é aqui perto, para concluir de vez essa etapa importante de pavimentação em nossa cidade”, concluiu.

Foto: Paulo Dimas