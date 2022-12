Com o planejamento de aproximadamente 40 dias de preparação para a estreia no Campeonato Carioca, o Resende está encerrando a terceira semana de treinamentos. Segundo o preparador físico do Resende, Sérgio Rubens, a ideia de antecipar a preparação foi para condicionar melhor todos os atletas.

“Tem sido bastante proveitoso o trabalho até aqui, com atividades de bastante intensidade e integrando toda a nossa comissão técnica, como a equipe de nutrição e psicologia, que vem dando um grande apoio. Estamos conseguindo fazer esta distribuição das cargas, tanto dos trabalhos de força, como de campo, e o condicionamento da equipe já vem evoluindo”, destacou Serjão, como é mais conhecido.

O Gigante do Vale foi a primeira equipe a iniciar a pré-temporada, visando a competição, marcada para começar no dia 14 ou 15 de janeiro diante do Fluminense. Serjão explicou que, nestes primeiros dias de pré-temporada, o foco maior vem sendo no condicionamento físico dos atletas, porém, também estão sendo realizados trabalhos técnicos e táticos.

“Aproveitando ao máximo este tempo de pré-temporada para que os atletas possam entender também o nosso modelo de jogo, porque depois são bastantes jogos e, praticamente, não teremos tempo para treinar, já que as partidas são quarta e sábado. A torcida pode ter certeza que estamos trabalhando pesado para que o torcedor possa ter muitas alegrias neste Campeonato Carioca”, afirmou.

Foto: divulgação