Um homem, de 27 anos, foi preso na segunda-feira (dia 12) após xingar a companheira, de 49, e ameaçá-la com uma faca, em Paty do Alferes. O fato ocorreu em uma residência, no bairro Poaia, para os policiais militares se dirigiram depois de receberem as denúncias de violência psicológica contra a mulher.

Os agentes conduziram o casal até a delegacia de Miguel Pereira, onde o homem foi autuado por injúria e ameaça. Já a vítima prestou depoimento e foi liberada.