As fortes chuvas registradas no começo da tarde desta terça-feira (dia 13) provocaram pontos de alagamento em alguns bairros de Volta Redonda e Barra Mansa. Uma das ocorrências foi na região do Conforto e da 207, nas proximidades do Córrego Secades. Na Vila Santa Cecília, houve pontos de alagamento próximo ao Instituto de Educação Manoel Marinho.

Já no bairro Abelhas, na cidade vizinha, Barra Mansa, as chuvas também causaram transtornos na descida da saída da Rodovia Presidente Dutra, em direção ao centro. Há também registros na Avenida Albo Chiesse, no Centro, e na Rua Bernardo Manoel da Silva, no Nova Esperança.

Entre as duas cidades, na Via Sérgio Braga, os motoristas precisaram desviar por dentro de um motel para fugir da poça formada na via.

Segundo o site Climatempo, a previsão para os próximos dias é de mais chuvas. Devido à previsão, a Defesa Civil de Volta Redonda reforça algumas orientações: evite trafegar pelas vias durante o período de chuva; em caso de chuva forte e tempestade, permaneça em local seguro e evite andar em vias alagadas. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

