Vassouras, Capital da Harpa. Este foi o Protocolo de Intenções assinado na cidade, entre o prefeito Severino Dias, a vice-prefeita, Rosi, e o Cônsul Geral da Irlanda, Eoin Bennis, durante uma visita que aconteceu no último dia 6.

A iniciativa visa dar maior visibilidade e ampliar o programa de ensino gratuito de harpas nas escolas da rede municipal, semelhante ao que já vem sendo realizado com mais de 140 alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Magally Sayão, através de parceria entre a Prefeitura de Vassouras e o PIM (Programa de Integração pela Música).

O ensino de harpa no município ganhou projeção nacional e internacional, chamando a atenção do consulado da Irlanda, onde o instrumento é de grande importância para a cultura irlandesa. Baseada na antiga lira, a harpa irlandesa é um dos instrumentos mais antigos do mundo, com estimados 15 mil de existência antes de Cristo.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, acompanhou toda a visita e comentou a importância e significado de ter a presença do representante da Irlanda na cidade.

“Ficamos muito felizes porque todo trabalho desenvolvido na cidade é pensado exclusivamente na evolução do município e em ofertar as mais diversas oportunidades para a população. E ver que esse projeto chamou atenção, a ponto do cônsul vir pessoalmente até nós para conhecer e firmar parcerias com a cidade, significa muito para nossa cidade. São momentos como esse, de expansão das ações, saindo dos muros da nossa cidade e até mesmo do país, que a gente tem a certeza que a nossa gestão está caminhando na direção certa”, disse Rosi.

Segundo a Secretária de Cultura de Vassouras, Ângela Maria, as parcerias construídas com instituições como o PIM são muito importantes e momentos como esse demonstram e dão maior visibilidade a essas parcerias.

“Ficamos muito felizes de ver que o PIM para além da música, forma crianças, adolescentes para a vida. Um projeto como esse colabora ainda para incrementar o turismo cultural e dá a oportunidade para que esses alunos descubram seus talentos”, falou Ângela Maria.

Foto: divulgação