Faltando nove dias para o Natal, o clima do melhor período do calendário comercial está intenso nas ruas e lojas de Barra Mansa. Além de adiantar as compras para os festejos natalinos, os consumidores também estão atentos à possibilidade de concorrer aos prêmios da campanha ‘Natal Premiado’, promovida pela CDL.

São 288 vales-compras no total, com valores entre R $200 e R$ 1 mil. Até o momento, 180 pessoas foram contempladas. Roberta Ghetti foi uma das sorteadas.

“Jamais poderia imaginar! Tinha feito a compra um dia antes de ser contemplada e estou muito feliz”, comemora a nutricionista, premiada com um vale pelo Supermercado Bramil. Servidor público em Resende e morador do bairro Cotiara, Johnes Hebert também foi sorteado e não poupou elogios à iniciativa da CDL.

“A entidade é muito parceira do município e campanhas como essa fomentam a economia da cidade, e até mesmo favorecem os empreendedores. Sou apaixonado por sorteios e promoções. Sempre que posso, participo, pois acho que isso nos cria ótimas perspectivas, principalmente no fim de ano. Desejo boa sorte a todos que estão concorrendo e espero que tenhamos mais felizardos comemorando”, destaca.

Proprietário da Construbravo, empresa associada à CDL-BM, Leandro Amaral ressalta o retorno que a campanha traz ao próprio estabelecimento. “Até agora, já tivemos dois clientes contemplados. São R$ 700 injetados aqui pelos vales-compra da CDL, fora a venda agregada que acontece junto aos vales. Muito bom para o lojista e, é claro, também para o cliente”, constata.

No portal da CDL, o consumidor pode conferir a lista das lojas associadas que aderiram ao ‘Natal Premiado’. Os contemplados devem buscar seus vales-compra na sede da entidade e utilizar o valor na loja em que foi sorteado. O próximo sorteio acontece neste sábado, dia 17, e o último está marcado para o dia 27 de dezembro.

“Todos os sorteios acontecem de forma presencial na Praça da Liberdade, no Centro de Barra Mansa. Em cada sorteio são premiados todos os valores dos vales. Ou seja, em cada data de sorteio haverá ganhadores de vales de R$ 200, de R$ 300, de R$ 500 e de R$ 1 mil”, explica o presidente da CDL-BM, José Paulo Nogueira.

Como participar?

A Campanha tem como ferramenta de sorteio o aplicativo CDL-BM. Ao comprar um produto em uma das lojas participantes, o consumidor recebe do lojista um cupom com um QR Code. Para participar, é preciso baixar o app; clicar em ‘Natal Premiado’; criar uma conta e login; e escanear o QR Code do seu cupom recebido. Uma impressora na CDL vai automaticamente gerar o cupom impresso que será levado em urna para o local do sorteio, na Praça da Liberdade.

“É importante que as lojas participantes divulguem aos seus clientes e os estimulem a se cadastrar, pois vimos a alegria que é ganhar valores como esses para fazer suas compras em nossa cidade. A CDL está injetando R$ 100 mil no comércio por meio do Natal Premiado e sabemos o quanto de venda agregada e divulgação serão promovidas com essa ação. Participem!”, ressaltou a empresária e diretora de eventos da CDL-BM, Juliana Lanes Rolim.

