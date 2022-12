De 8 a 11 de dezembro, aconteceu o II Congresso Internacional dos Esportes da Mente, em Lindóia/SP. A atração principal do evento foi a Copa do Brasil de Xadrez Escolar e Universitário, que contou com a participação de atletas do Norte ao Sul do país.

Os irmãos Kaio e Luiz Nascimento, enxadristas do Clube dos Funcionários, se destacaram no torneio. Aos 13 anos, Kaio disputou a categoria Sub-12 enquanto seu irmão Luiz, de apenas 7 anos, ganhou no Sub-8. Os jovens prodígios jogaram xadrez nas modalidades clássico, rápido e blitz, sendo campeões em todas elas.

Oss atletas garantiram vaga nas três modalidades para o Pan-Americano de Xadrez Escolar e Universitário 2023, em Maceió/AL. Além disso, os irmãos receberam o título de Mestres Nacionais, concedidos pela Confederação Brasileira do Xadrez Escolar (CBXE), sendo os primeiros Mestres Enxadristas da história da região Sul Fluminense e os mais jovens Mestres do estado do Rio de Janeiro.

“Com esses resultados, conquistamos seis títulos nacionais em uma única competição e o Clube formou os primeiros Mestres de Xadrez da nossa região. Os meninos são muito talentosos e jogaram de modo brilhante. Continuaremos o trabalho para que, no futuro, possamos formar os Grandes Mestres de Xadrez mais jovens do Brasil”, disse Leandro Nascimento, que é técnico e pai da dupla.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, ressaltou a satisfação da agremiação esportiva e social em contar com jogadores de excelência em seu quadro de atletas. “Os irmãos Nascimento nos deixam mais orgulhosos a cada conquista. O título, a classificação e os troféus conquistados, são reflexos do excelente trabalho que eles têm feito. Queremos incentivar o Xadrez em toda a região, oferecendo condições para que os atletas se desenvolvam cada vez mais”, afirmou Gugu, como é conhecido.

Foto: divulgação