Um acidente envolvendo veículos de carga está causando congestionamento na manhã chuvosa desta terça-feira (dia 20), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O engavetamento ocorreu na altura do Km 246, na pista sentido Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve vítimas. A PRF ainda informou que o tráfego no local está fluindo com desvio pelo acostamento.

Em Barra Mansa

Também nesta manhã, na Dutra, outro acidente foi registrado em Barra Mansa, na pista sentido São Paulo. Com isso, o trecho entre os Km 281 e 283 está com tráfego intenso e fluindo apenas pela faixa da esquerda. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Foto: Divulgação/PRF